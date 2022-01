CAN 2022: Algérie vs Côte d’Ivoire: regardez le match du jeudi 20 Janvier

L’Algérie s’oppose à la Côte d’Ivoire jeudi 20 janvier dans le cadre de la dernière rencontre du Groupe E de la coupe d’Afrique des nations 2022. Le match Algérie vs Côte d’Ivoire se joue à 17h00 au Stade Japoma de Douala au Cameroun.

Favoris pour remporter cette Coupe d’Afrique, les algériens se trouvent pourtant en mauvaise posture. La sélection algérienne n’a pas d’autres choix que de battre la Côte d’Ivoire jeudi pour espérer arracher sa qualification en 1/8es de finale de la CAN 2022 sans dépendre des scores des autres équipes.

Le match Algérie vs Côte d’Ivoire sera diffusée en direct live sur les chaînes beIN Sport Max 1, beinsports fr 2 et Sportdigital Fussball. Le streaming du match Algérie vs Côte d’Ivoire est accessible sur le site de beinconnect

Tekiano