Houmtek 2022 – 2023 : Des projets pour améliorer l’espace publique en Tunisie

Le projet Houmtek (Ton quartier) qui vise à l’amélioration des espaces publiques en Tunisie, avec une approche participative à travers l’engagement civique, revient pour une nouvelle édition 2022- 2023. Houmtek a été lancé en 2018 par le Goethe-Institut Tunis, avec le soutien financier du Ministère des Affaires Etrangères de la République Fédérale de l’Allemagne.

Dans le cadre d’une troisième édition de ce projet, le Goethe-Institut Tunis s’engage à coopérer avec des associations tunisiennes en menant des projets participatifs. Le programme se compose d’une partie formation dans le domaine de la gestion de projet et d’une partie financement et implémentation.

Houmtek se déroulera pendant deux ans jusqu’à fin 2023. Le programme n’est pas limité à un sujet spécifique, cependant, les projets proposés devront concerner l’espace public en travaillant avec la communauté locale.

Dans un contexte de décentralisation, cette nouvelle édition s’adresse en particulier aux associations tunisiennes engagées dans les régions. Tout au long du programme, les participants sélectionnés seront accompagnés par des experts locaux et internationaux.

Le programme s’adresse aux associations souhaitant mener des projets participatifs dans l’espace public. Les associations participantes sont obligées de s’engager pendant toute la période du projet « Houmtek » (jusqu’à fin 2023). Pendant la phase d’implémentation, les associations doivent fournir au bailleur de fonds des rapports mensuels.

Les projets durent entre 6 à 14 mois. Cette question de durabilité élimine le financement de projets ponctuels tels que l’organisation d’un festival, d’un concert, etc…).

Le programme s’adresse en premier lieu aux associations tunisiennes. Des financements entre 10.000 et 30.000 Dinars pendant deux ans sont proposés. Néanmoins, dans le cas où des collectifs ou des initiatives ont pour but de créer une association et sont entrain de commencer à le faire, ils pourront aussi participer. Toutefois, les groupes participants ne peuvent recevoir de financement que lorsqu’ils ont le statut d’association.

Pour participer au programme Houmtek 2022 – 2023 , il est impératif de télécharger le questionnaire houmtek 2022-2023 pour répondre à l’appel et consulter le site du Goethe Institut Tunis pour avoir tous les détails. La date limite de candidature sera le 13 février 2022.

Tekiano avec Goethe Institut Tunis