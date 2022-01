Evènement “Les Nuits de la lecture” en ligne: 6ème édition sous le thème de l’AMOUR

L’Institut français de Tunisie, en partenariat avec RTCI, célèbre l’amour et la lecture à travers la 6ème édition de l’événement ‘Les Nuits de la lecture’, qui s’organise du 20 au 23 janvier 2022, en ligne. Plusieurs manifestations sont prévus durant ces 4 jours par l’IFT et la radio RTCI mais en mode digital à cause des restrictions sanitaires.

Au programme des “Nuits de la lecture” des illustrations spécialement créées par Willis from Tunis, Seif Eddine Nechi, et Sébastien Vassant, mais aussi des jeux-concours, cadeaux, challenges, lectures, devinettes, soirées en ligne et en direct…

Sur un seul et même thème, les artistes ont laissé libre cours à leur imagination en racontant en dessin des histoires à compléter par l’imaginaire. L’amour éternel, inondé de tendresse et diffusant l’odeur de lavande, le « fameux » chat et la vie au soleil, l’amour passion et charnel agrémenté d’une bonne dose d’harissa…

Une participation inédite de Dany Laferrière qui nous envoie en images et à travers ses propres mots, ce que Tunis lui a transmis et ce qu’il a partagé avec cette ville dont le mystère des chats flâne dans tous les coins de rue.

Une confidence soufflée par la romancière Marie Nimier, lue par un homme, décrivant une de ses conceptions du bonheur lors d’une soirée mousse dans l’aquarium de son salon.

L’Institut français de Tunisie organise un jeu-concours « Aimons toujours ! Aimons encore », réservé aux utilisateurs de Facebook, du 20 au 28 janvier 2022 où les internautes pourront gagner une des illustrations, imprimée et encadrée, de leur choix.

Une carte blanche est donnée dans le cadre d’un challenge TIKTOK : l’IFT invite les internautes à envoyer leurs vidéos TIKTOK où ils mimeraient, chanteraient, danseraient ou liraient leur expression d’amour préférée ! Montages, effets, bruitages, sons, styles et tons sont totalement libres !

Une soirée Nuits de la lecture au Centre national du livre retransmise en direct depuis Paris sur la Facebook de l’IFT est prévue samedi 22 janvier à 20h en présence de la marraine et du parrain de cette édition, Maria Pourchet et Françrois-Henri Désérable.

Par ailleurs, un rendez-vous ce samedi de 18h à19h sur les ondes de RTCI pour une émission spéciale AMOUR avec Hatem Bourial, Raouia Kheder et leurs invitées.

Tekiano