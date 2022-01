Match Tunisie vs Nigeria: où regarder le match du dimanche 23 janvier de la CAN 2022

L’équipe de Tunisie affronte l’équipe du Nigeria dimanche 23 janvier 2022 dans le cadre des huitièmes de finales de la coupe d’Afrique des nations. Le Match Tunisie vs Gambie se joue à partir de 20H au stade de Garoua au Cameroun.

Le Nigeria, champion d’Afrique en 1980, 1994 et 2013, part favori contre les aigles de carthage couronnées une seule fois en 2004. La sélection tunisienne de football a récupéré son attaquant Wahbi Khazri, rétabli du Covid-19, et ce quelques heures avant d’affronter son homologue nigériane.

L’attaquant Dylan Bronn et du milieu de terrain Issam Jebali sont aussi rétablis. Par contre l’infection de Ali Abdi est enregistré.

Le Match Tunisie vs Nigeria sera diffusé en direct live sur les chaines Beinsports Max 1 et 2, beinsports fr 2, Sportdigital Fussbal Sportdigital Fussball. Le streaming du match Tunisie vs Nigeria est accessible sur beinconnect.

Tekiano