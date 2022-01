El Kef: Visitez le patrimoine culturel immatériel de la ville avec le projet Hkeya fi Hkeya

La ville du Kef, joyau du nord-ouest Tunisien et frontalière avec l’Algérie est une destination de plus en plus prisée par les visiteurs de par sa richesse archéologique, culinaire et patrimoniale. Qui dit El Kef, dit mausolée sidi Bou Makhlouf, Al Kasbah, synagogue de la Ghriba, la basilique Saint-Pierre, la table du Jugurtha,etc… visibles en se promenant. Mais dit aussi des contes et légendes uniques oubliés qui méritent d’être préservés et racontés.

Le projet Hkeya fi Hkeya est lancée dans ce sens. Il propose de créer un parcours touristique et culturel à partir du patrimoine culturel immatériel de la ville du Kef avec un premier circuit celui des Contes et légendes.

Les visiteurs auront la possibilité grâce à une application interactive téléchargeable sur smartphone d’écouter des contes et des légendes du Kef racontés en se baladant au fil d’un parcours ludique à pied d’une durée totale de près de deux heures, en plein air dans le centre historique d’El Kef.

Des bornes QR codes sont installées près des monuments historiques d’El Kef permettent de découvrir l’histoire de chaque patrimoine bâti ou conté. Il suffit d’activer le code avec son smartphone ou sa tablette pour voir défiler des personnages fictifs ou historiques liés à l’endroit et qui raconteront ses secrets et richesses.

Le projet Hheya fi Hkeya a permis de créer des offres d’emploi pour des chômeurs keffois diplômés de l’institut des Sciences humaines à partir du patrimoine immatériel, indique Eya Trabelsi assistante du projet avec Museum Lab. Des dizaines de jeunes chômeurs ont ainsi mis au point ce projet avec l’assistance de Museum Lab, le laboratoire à statut associatif connu pour ses activités à importante valeur ajoutée pour le secteur patrimonial.

Pour tenter l’expérience, les visiteurs sont invités à se rendre au nouvel espace de médiation culturel Sidi Bou Loufa, un site patrimonial restauré et réhabilité par Museum Lab et les bénéficiaires du Hkeya fi Hkeya en collaboration avec la municipalité du Kef et avec le soutien de la fondation Drosos.

Le mausolée Sidi Abou lwafa, est reconverti en un espace culturel d’accueil, de médiation et d’orientation touristique autour du patrimoine du Kef. Deux bénéficiaires de “Hkeya fi Hkeya” y sont maintenant recrutés pour la gestion et la programmation culturel de ce nouvel espace et orientent les touristes pour vivre cette aventure exceptionnelle. A découvir!

Sara Tanit