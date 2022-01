Pièce “Hend, le prince de Djerjer” d’IZA LOU mise en scène par Jean-Luc Garcia à EL TEATRO Tunis

La pièce de théâtre “Hend, le prince de Djerdjer”, en quatre actes et treize tableaux, écrite par IZA LOU (pseudo de l’écrivain algérien Sofiane NAIT MOULOUD), sera mise en scène pour la première fois par Jean-Luc Garcia, à El Teatro – Tunis, et réunira une pléiade d’acteurs tunisiens et français, les 3, 4 et 5 février 2022.

Cette pièce de théâtre crée un imaginaire sur les fragments de l’histoire de la dynastie des Ouelkadi pour nous raconter le destin d’un Prince venu de Tunis venger son père assassiné et devenir une figure mystique pour l’éternité dans les hauteurs du Djurdjura.

Synopsis de Hend, le prince de Djerdjer: Qui était-il ? Un Roi venu d’ailleurs, de Koukou, de Djerdjer, de Tunis… Mais quand ? Avant que les Français n’arrivent au pays. Il y a donc cent cinquante ans ? Deux siècles ? Peut-être mille ans ! On ne sait plus. A quoi ressemblait-il ? Etait-il jeune, était-il âgé ? Etait-il grand, était-il beau ? On ne sait plus. Etait-il méchant, était-il gentil ? On ne sait plus.

Le Prince qui est né et a grandi à Tunis, puis est reparti dans sa région d’origine dans les montagnes du Djurdjura en Algérie. L’histoire s’est déroulée il y a près 5 siècles mais elle fait aussi écho à l’actualité récente au Maghreb !

” Hend, c’est le projet d’une rencontre. Rencontre entre un auteur, un texte, des comédiens venus de milieux et d’horizons divers, et un metteur-en-scène, moi, depuis plus d’une dizaine d’années en Tunisie’, souligne le metteur en scène Jean-Luc Garcia dans la génèse du projet.

Hend c’est donc la rencontre de tout ça et d’une problématique qui m’habite depuis mon installation ici : celle de la berbérité, d’un Maghreb que depuis la France on appelle le monde arabe, mais qui dans son arabité même me semble si différent de ce que j’avais connu ailleurs, au Koweït par exemple, ajoute-il.

Cette structure sociale et historique et aussi une « destructure » (pardon pour ce néologisme) qui se vit parfois dans une certaine souffrance. C’est aussi cela que la mise en scène, cherche à traduire, notamment dans le domaine de son évolution scénographique au cours du déroulement des tableaux dont je ne peux évidemment rien dévoiler ici.

Jean-Luc Garcia crée en 1980 la « compagnie du théâtre d’aujourd’hui » en Franche-Comté, qu’il dirige jusqu’en 1993. Parallèlement, il met en scène divers spectacles sons et lumières en France, notamment « La forêt des légendes » jouée dans de nombreuses régions du territoire national. En Tunisie, il est Professeur à l’institut supérieur d’art dramatique (2013), et professeur de théâtre et Lettres Modernes au lycée Pierre Mendès-France de Tunis et à El Teatro studio de Tunis, jusqu’à ce jour.

