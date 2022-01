Tunisie – Sonede: Coupure de l’eau potable à Mohamedia, Fouchana et Jebel El Ouest

La Sonede informe que des coupures et des perturbations dans l’approvisionnement en eau potable seront enregistrées, à partir de demain mardi, 25 janvier 2022 à 8h00 du matin dans les régions de Mhamedia et Fouchana, dans le gouvernorat de Ben Arous et de Jebel El Ouest (gouvernorat de Zaghouan).

Ces perturbations sont expliquées par la réalisation de travaux de raccordement au niveau du canal principal (diamètre 800 mm), qui se situe à l’entrée de la ville de Fouchana (intersection de Henchir lihoudia), indique la Sonede dans son communiqué paru lundi.

L’objectif est de se préparer au pic de la consommation d’eau, durant l’été de 2022. La société a fait savoir que le rétablissement de l’approvisionnement en eau se fera progressivement à partir de jeudi 27 janvier à 8h00, précisant que les travaux se poursuivront 24h/24h, durant cette période d’intervention.

Tekiano