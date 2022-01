Forum mondial Chokri Belaid pour les arts et la culture: du 29 janvier au 13 février 2022

La 5ème édition du “Forum mondial Chokri Belaid pour les arts et la culture” est prévue du 29 janvier au 13 février 2022. Il est placé sous le thème ‘Tunisie, mille roses et une rose aux mille couleurs” annonce les organisateurs lors d’une conférence de presse organisée le 24 janvier 2022 à Tunis à l’hôtel Africa de Tunis.

Parmi les objectifs de cet événement est ‘lutter contre l’extrémisme, le terrorisme et la violence par la culture’, indique Abdelmajid Belaid, président d’honneur du Forum mondial Chokri Belaid pour les arts et la Culture, et frère du défunt martyr, assassiné le 6 février 2013 devant son domicile à Menzah 6.

L’art du graffiti sera à l’honneur au cours du forum avec la participation de pas moins de 30 graffeurs tunisiens et étrangers. Un graffiti géant de 30 mètres de hauteur sera réalisé par de célèbres graphistes dont les Américains Eric Skotnes et Ryan Sarfati, le Néerlandais Eelco Van Denberg, le Britannique Mr Cenz, le Togolais Sittou Matthia, le Français Nadib Brandi, et le Marocain Irami Samir.

Presque 5 000 familles habitants à Jbdel Jeloud ont accepté de faire de leur quartier une oeuvre d’art. Les graphistes et graffeurs participants procéderont à peindre les façades extérieures des maisons dans certains quartiers de la région de la banlieue sud de Tunis.

La grande attraction du forum sera l’inauguration d’une statue géante de Chokri Belaid, de 5 mètres de hauteur, en hommage à cette icône des droits et des libertés dans le monde. La statue, a été réalisée par l’artiste-sculpteur Samir Gouia, avec le soutien de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). Elle sera placée au Centre ville de Sfax et son inauguration est prévue le 13 février 2022.

Le Forum organise aussi 2 concours au profit des jeunes et les enfants du quartier de Jbel Jeloud. Des ateliers dans l’art du graffiti seront organisés pour les étudiants des écoles des beaux arts.

Le Forum mondial Chokri Belaid pour les arts et la culture commémore le 9ème anniversaire de l’assassinat de Chokri Belaid correspondant au 6 février. Cet homme politique est né le 26 novembre 1964, il fréquentait la Maison de la culture Jbel Jeloud, portant actuellement son nom, depuis son enfance où il était largement actif. Avocat et grand défenseur des droits de l’Homme, Chokri Belaid est une figure emblématique de l’opposition au lendemain de la révolution de 2011.

