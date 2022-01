Matchs Maroc vs Malawi et Sénégal vs Cap-Vert : Où regarder les 1/8 de finale de la CAN 2022 (25 janvier)

Le Maroc affronte Malawi à 20H et le Sénégal s’oppose au Cap-Vert à 17H ce mardi 25 janvier 2022 dans le cadre des huitièmes de finales de CAN 2022.

Qui parmi les équipes du Maroc, Malawi, Sénégal et le Cap-Vert rejoindra La Tunisie, le Burkina Faso, Cameroun et Gambie aux quarts de finale de cette CAN 2022 au Cameroun? On le sera à l’issu des deux matchs de ce soir.

Vous pouvez regarder le Match Maroc vs Malawi à 20H et match Sénégal vs Cap-Vert à 17h en direct live sur les chaines beinsports Max 1, beinsports Max 2, beinsports fr 1 et Sportdigital Fussball.

Tekiano