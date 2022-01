Tunisie – Can 2022: tests négatifs pour les joueurs Chaalali, Maaloul, Dahmène et Touzghar

Les tests Covid-19 effectués par les joueurs Ghaylène Chaalali, Ali Maaloul, Aymen Dahmène et Yohann Touzghar se sont révélés négatifs selon le laboratoire accrédité par la Confédération africaine de football, annonce la fédération tunisienne, mardi.

Ce quator n’a pas pris part au match des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (Cameroun-2021) remporté dimanche face au Nigeria (1-0), rappelle-t-on.

Le onze national qui souffrait de plusieurs cas de Covid-19 parmi les joueurs et le staff technique, avait récupéré Wahbi Khazri, Dylan Bronn et Issam Jebali avant les huitièmes de finale.

Les Aigles de Carthage s’apprêtent à affronter les Etalons du Burkina Faso, en quart de finale de la CAN 2022. Le match Tunisie vs Burkina Faso est prévu pour samedi 29 janvier à 20H.

Tekiano avec TAP

