Les températures seront légèrement en baisse, mardi 25 janvier 2022 et les maximales se situeront entre 10 et 14 degrés au nord et au centre, aux alentours de 8 degrés dans les hauteurs, et entre 12 et 16 degrés au sud de la Tunisie.

Des pluies éparses sont attendues sur le nord et les cotes est du pays.

Le vent sera faible à modéré, et la mer peu agitée.