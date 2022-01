Google Doodle rend hommage à l’actrice Égyptienne Souad Hosni, la Cendrillon du monde arabe

Le google Doodle du mercredi 26 janvier 2022 rend hommage à une icône du cinéma, l’actrice égyptienne Souad Hosni, surnommée ‘La Cendrillon du monde Arabe’, à l’occasion de son 79ème anniversaire. Le doodle représente l’artiste arabe en mode Cartoon dans trois de ses rôles phares sur grand écran.

Souad Hosni est considérée comme l’une des actrices et chanteuses emblématiques du cinéma égyptien et arabe. Elle a participé à une centaine de long-métrages et partagé l’écran avec des légendes comme Abdelhalim Hafez, avec qui elle noue une longue idylle, mais aussi Rochdi Abadha, Azzat Alayli, Hasan Youssef, Ahmed Zaki, Salah Zulfikar, Mahmoud Yassin, Hussein Fahmi et plusieurs autres acteurs égyptiens.

Son jeu d’acteur, son chant et sa danse ont transcendé les barrières de genre alors qu’elle livrait des performances nuancées dans des rôles allant de l’ingénue au révolutionnaire audacieux dans certains des films les plus emblématiques d’Égypte sur plus de trois décennies, lit -on dans la page de présentation de Google Doodle dédié à l’artiste égyptienen décedée le 21 juin 2021 à Londre. Les personnages jeunes et audacieux que Hosny a dépeint dans ses films restent une source d’inspiration pour les jeunes activistes finimistes contemporains.

Véritable représentante du glamour à l’oriental dans les années 60, elle est la demi-soeur d’une autre icône de la chanson Najet Essaghira. L’audience du doodle du 24 janvier couvre toute la région la MENA.

S.B.