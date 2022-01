Le chanteur Florent Pagny annule sa tournée à cause d’un cancer, sera-t-il présent à The Voice?

Le chanteur populaire Français Florent Pagny annonce dans une vidéo publiée sur son compte officiel sur Instagram qu’il est atteint d’une tumeur cancéreuse inopérable aux poumons. Le chanteur a dû stopper sa tournée qu’il comptait effectuer à travers la France à l’occasion de ses 60 ans.

Dans la vidéo publiée dans la soirée du mardi 25 janvier 2022, le chanteur français précise qu’il doit “rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X”. La vidéo de Florent Pagny pour annoncer cette triste nouvelle qu’il titre ‘Désolé’ :

Florent Pagny a tenu par ailleurs à rassurer ses fans qui le suivent dans le télécrochet musical The Voice dont la prochaine saison française devrait bientôt débuter sur TF1 “vous me verrez quand même sur le fauteuil rouge de The Voice, en pleine forme, car on a tout enregistré avant”. a-t-il lancé.

La chaine privée française TF1 diffuse en effet depuis quelques jours, la bande annonce de la prochaine saison de The Voice France, montrant Florent Pagny à coté des 3 autres coachs Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine en plus du présentateur Nikos Aliagas. La version française de The Voice sera transmise tous les samedis à partir du 12 février 2022.

