Match Côte d’Ivoire vs Egypte : Les chaines qui diffusent le match Choc de la CAN 2022 du 26 janvier

L’Egypte s’oppose au Côte d’Ivoire mercredi 26 janvier 2022 dans le cadre d’un match choc comptant pour les 8ème de finale de CAN de 2022 au Cameroun. Le match Côte d’Ivoire vs Egypte se joue à partir de 17H au stade Japoma de Douala.

Avec la Tunisie, un autre pays arabe le Maroc s’est qualifié en battant son homologue du Malawi 2 buts à un. En quart de finale de la CAN 2022, le Maroc retrouvera le vainqueur du huitième de finale qui opposera, mercredi, l’Egypte à la Côte d’Ivoire.

Vous pouvez regarder le match match Côte d’Ivoire vs Egypte, une affiche aux allures d’une finale de CAN en direct live sur les chaines beinsports ar Max 1 et 2, beinsports fr 2 et Sportdigital Fussball. Le streaming du match match Côte d’Ivoire vs Egypte est accessible sur beinconnect.

