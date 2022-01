salon des créateurs MOOD TALENT: 6e anniversaire du 4 au 6 février 2022 à l’hôtel Dar El Marsa

Le salon des créateurs MOOD TALENT organise sa 39e édition et fête son 6e anniversaire à l’hôtel DAR EL MARSA, du 4 au 6 février 2022, en partenariat avec le groupe phare de Cathy Segueu Amira ” Ma Tunisie, ses artisans et artistes “.

Avec un concept ciblé et haut de gamme, très largement médiatisé, pour une clientèle esthète, Mood Talent n’est ni une foire, ni un marché, c’est LE salon des créateurs de mode, accessoires, déco, qui fête son 6e anniversaire et sa 39e exposition en compagnie de 15 créateurs, stylistes et artisans talentueux !

L’entrée est libre du côté de la rue Mongi Slim à la Marsa les 4, 5 et 6 février avec pass sanitaire obligatoire.

Tekiano avec communiqué