CAN 2022: Programme des matchs des 1/4 de finale les 29 et 30 janvier

Les dernières rencontres des huitièmes de finale de la coupe d’Afrique des nations jouées mercredi, ont qualifié deux équipes à la phase suivante. Les affiches des quarts de finale de la CAN 2022 sont désormais connues et comptent 3 pays nord-africains la Tunisie, le Maroc et l’Egypte.

Un match choc entre l’Égypte et le Maroc ouvrira ses quarts de finale. Le prochain match de la Tunisie l’opposera au Burkina Faso. Les aigles de Carthage joueront un match au gout d’une revanche, la Burkinao Faso ayant écarté la Tunisie à deux reprises de la Coupe d’Afrique.

Programme des matchs des 1/4 de finale de la CAN 2022 les 29 et 30 janvier

Samedi 29 janvier :

Gambie vs Cameroun : 17h00 au Stade Ahmadou-Ahidjo à Yaoundé

Tunisie vs Burkina Faso: 20h00 au stade Roumdé Adjia à Garoua

Dimanche 30 janvier :

Maroc vs Egypte : 16h00 au Stade Ahmadou-Ahidjo à Yaoundé :

Sénégal vs Guinée Equatoriale : 20h00 au Stade Ahmadou-Ahidjo à Yaoundé

Tekiano