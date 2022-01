Enactus Tunisie et La Fondation Citi lancent la 3ème phase du programme Impact@Work

Enactus et la Fondation Citi s’associent pour lancer la troisième phase du programme d’entrepreneuriat social « Impact@Work » en Tunisie, mais également en Algérie, au Maroc, et en Egypte. la première phase du programme Impact@Work a été lancée en Octobre 2016 et a été marquée par un grand succès. Elle a été suivie par une seconde phase lancée en 2019.

Le programme « Impact@Work » a été conçu dans l’optique d’autonomiser les jeunes âgés de 18 à 24 ans en les appuyant dans le développement des soft skills et des compétences nécessaires en matière de business, tout en leur permettant de transformer leurs projets en startups à fort impact social, et ce, grâce à des programmes de formation, d’encadrement, d’accompagnement et de mentoring.

En Tunisie, le programme « Impact@Work III » vise à recruter et à mobiliser des étudiants au sein de l’université et des centres de formation professionnelle dans les régions de Tunis, Sfax, Sousse et Monastir.

Enactus Tunisie s’engage ainsi à développer et renforcer les projets portés par ces étudiants ainsi qu’à les soutenir dans la création de leurs Business Models et prototypes, conjointement avec la Citi Foundation. Ces projets seront ensuite implémentés et leurs impacts évalués notamment à travers des compétitions régionales et nationales qui seront organisées dans ce cadre. Les projets les plus impactant bénéficieront d’un programme d’incubation d’une durée de 6 mois.

Lors de ses précédentes éditions, le programme Impact@work a permis à plus de 3510 jeunes étudiants et apprenants âgés de 18 à 24 ans des régions de Tunis, Sousse et Sfax, de créer, de mettre en œuvre et de développer environ 103 projets d’entrepreneuriat social dans divers secteurs d’activités impactant ainsi positivement leurs communautés et créant plus de 180 emplois. De plus, ce programme a favorisé l’insertion professionnelle d’un grand nombre des jeunes diplômés du réseau Enactus au sein des entreprises tunisiennes ainsi que dans plusieurs organismes et structures de l’écosystème entrepreneurial.

« Impact@Work » fait partie de l’approche globale de la Fondation Citi intitulée « Pathways to Progress » (les voies du progrès), visant à préparer la jeunesse à se développer dans l’économie actuelle. Ce programme est la réponse à l’échelle globale de la banque américaine Citi au problème persistant du chômage des jeunes dans le monde.

Pour plus d’informations, visitez le site : www.citifoundation.com

Tekiano avec communiqué