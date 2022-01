Nouveau magazine économique ‘Iktissadna Belmelli’ par Fares Khiari sur Radio IFM

Un nouveau magazine économique hebdomadaire intitulé “Iktissadna Belmelli” (notre économie en détails) sera présenté par Fares Khiari chaque samedi de 9h00 à 10h00 sur la Radio privée IFM. La première aura lieu ce samedi 22 janvier 2022.

Cette nouvelle émission radio coproduite par la Fondation IFM et PRESSBOOK Agency, présentera des analyses et des débats traitant les actualités économiques à l’échelle nationale et internationale et leur impact sur l’économie tunisienne.

Avec ses diverses rubriques, Iktissadna Belmelli fera un focus sur les sujets brûlants auxquels nous faisons face aujourd’hui à savoir, les finances publiques, les négociations entre la Tunisie et les différents bailleurs de fonds de la place, les perspectives pour les PME et les Startups, les problématiques liées aux importations et aux exportations, ainsi qu’un suivi de l’évolution des prix et bien d’autres sujets qui seront soumis au débat avec les hauts responsables, experts et représentants de la société civile invités de l’émission.

Ce magazine économique aura pour vocation de fournir des informations pointues et concises dans un format vulgarisé et précis, s’adressant ainsi aussi bien aux acteurs économiques qu’au citoyen.

Iktissadna Belmeli sera meublé par diverses rubriques dont “El Derbrief” où un topo sera fait sur l’actualité économique et les événements marquants de la semaine avec des analyses et des explicatifs clairs, le suivi des actions et des mouvements boursiers; suivie par la rubrique débat “Nahkiw Belmelli” durant laquelle défileront plusieurs sujets et thématiques d’appoint à l’instar des solutions et réformes économiques urgentes à entreprendre pour faire sortir le pays de la crise actuelle; avant de conclure avec “Les Bons Plans” où seront présentés les astuces, les bonnes pratiques et les bons filons pour les porteurs d’idées de projets, les entrepreneurs et les investisseurs.

Tekiano avec communiqué