Global Game Jam by TT: 2e édition au Level 1, 48H pour créer un jeu vidéo (vidéos)

Le Global Game Jam by TT se déroule dans sa deuxième édition en Tunisie du 28 au 30 janvier 2022 dans l’espace de Coworking Level 1, sis les Berges du Lac. L’événement GGJ 2022 est soutenu par l’opérateur national Tunisie Télécom et constitue le plus important rendez-vous mondial de création de jeux vidéos, lancé simultanément dans plusieurs pays.

Le Global Game Jam est la plus grande Jam du monde! C’est un hackathon axé sur le développement de jeux vidéo. Le Global Game Jam Tunisie s’organise cette année par Tunisie Télécom,en partenariat avec Level 1 en format hybride, 100 participants en présentiel au Level 1 et 900 en ligne via la plateforme discord.

Le hackathon s’étale sur 3 jours au cours desquels professionnels débutants et amateurs formeront des équipes pour développer des jeux vidéos. La mission de chaque groupe est de créer un jeu selon le thème annoncé le premier jour. Riadh Bouslama, Ceo du co-working space LEVEL 1 présente l’événement Global Game Jam Tunisie et les prix réservés aux gagnants dans la vidéo qui suit:

Les gagnants, meilleurs créateurs de jeux vidéos dans le cadre de hackathon Global Game Jam by TT dans son édition 2022 participeront à l’événement international “Global Game Jam” et auront plusieurs récompenses de la part de Tunisie Télécom et bénéficieront aussi d’une incubation Technique au Gaming FabLab de LEVEL 1 .

Le Global Game Jam international a débuté le 20 janvier 2022 à travers le monde et offre à tous les passionnés la possibilité de participer en ligne en se connectant sur le site. Il se veut un espace de libre expression, de créativité, de partage d’expériences, d’ouverture au monde et ce à travers les jeux vidéo.

Are you jamming or planning to jam in Global Game Jam 2022? 🧐Remember to JOIN THE SITE even if you’re participating online! Pick your location and join at: https://t.co/So2HXfaqt7#GGJ #gamedev #gamejam #indiedev — GlobalGameJam (@globalgamejam) January 26, 2022

Kaouther Masmoudi, chef division sponsoring de Tunisie Télécom présente les grandes ligne de l’événement ouvert à toutes les personnes (en Tunisie) souhaitant y participer, de tous âges, de tous horizons, unis par leur passion commune pour le développement et les jeux vidéo :



Tunisie Télécom compte soutenir et suivre l’évolution des trois projets gagnants en plus des prix prestigieux qu’elle compte leur accorder. TT est plus que jamais consciente qu’il faut être up to date et soutenir la population des jeunes gamers tunisiens pleins de potentiel. “Si un projet intéresse Tunisie Télecom est répond à ses besoins, elle sera prête à le financer et le prendre totalement en charge.”, affirme Kaouther Masmoudi.

L’année dernière, le Global Game Jam #GGJ20 a rassemblé plus de 50 000 jammers répartis sur 119 pays. 9 000 jeux vidéo ont été créés sur le thème « Repair ».

