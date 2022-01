OPPO édite son livre blanc ‘Zero-Power Communication’, pour un futur sans batterie

L’institut de recherche de OPPO publie officiellement son nouveau livre blanc “Zero-Power Communication” sur la communication à zéro-énergie: cette démarche a pour but de répondre à la demande du domaine de l’IoT, tout en définissant la feuille de route pour le développement de cette technologie en parallèle avec les autres systèmes de communication futuriste.

Prochainement, Des appareils IoT seront capables de récolter de l’énergie directement à partir des signaux Bluetooth, WiFi et cellulaires. Des étiquettes électroniques seront utilisées pour localiser les produits sans avoir à changer ou à recharger la batterie de l’étiquette, afin de réduire le nombre de batteries. Ces scènes futuristes ont été exposées dans le OPPO white paper publié le 20 janvier 2022.

“L’industrie des télécommunications a connu quatre sauts technologiques – de l’analogique au numérique, aux données, et enfin le haut débit. Chaque progrès a permis d’accélérer la transmission de données. Toutefois, avec la technologie 5G et même au-delà, nous pensons que la technologie devrait évoluer pour offrir la facilité d’utilisation. La technologie de communication zéro-énergie permet aux fabricants d’appareils électroniques de se passer des batteries des produits, réduisant ainsi leurs coûts et leur impact environnemental. À ce titre, les communications à consommation zéro sont l’un des principaux domaines d’intérêt à l’heure où nous entrons dans la génération B5G/6G”, a déclaré Henry Tang, scientifique en chef pour la 5G chez OPPO.

Bien que la technologie des batteries ait considérablement évolué au fil des ans, la majeure partie des appareils électroniques portables utilisent des batteries comme source d’énergie. Les problèmes qui subsistent sont : la taille globale, le coût de production, la durée de vie, la facilité d’utilisation et le respect de l’environnement.

La technologie de communication à zéro-énergie dispense de l’utilisation de batteries en exploitant l’énergie des radiofréquences dans l’environnement pour générer de la puissance, ce qui permet d’obtenir des dispositifs : compacts, efficaces et peu coûteux.

OPPO a déjà créé son propre système de communication ‘‘Zero-Power’’ et a démontré la faisabilité du concept. OPPO prend également l’initiative de promouvoir la norme ‘‘Zero-Power Communication’’, notamment en proposant des projets de recherche au 3GPP et en présentant ses conclusions lors des conférences de l’industrie telles que FUTURE et ICCC. Alors que l’industrie évolue vers la technologie 6G, OPPO pense que la communication zéro-énergie seras compatible avec les surfaces intelligentes de reconfiguration, la radio symbiotique, l’accès multiple non orthogonal (NOMA) et l’intelligence artificielle (IA) pour libérer tout le potentiel de la 6G.

Avant le livre blanc sur la communication ‘‘Zero-Power’’, OPPO a déjà publié un livre blanc sur le réseau intelligent 6G AI-Cube. Conformément au crédo de la marque « Technologie pour l’humanité, bonheur pour le monde », OPPO vise à lancer la technologie commerciale de communication ‘‘Zero-Power’’ dans les 3 à 5 prochaines années, tout en continuant à créer des systèmes de communication plus intelligents, plus pratiques et plus écologiques.

Tekiano avec communiqué