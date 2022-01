Tunisie – météo : Ciel dégagé et températures en légère hausse

Le ciel sera couvert, durant les premières heures de la matinée du vendredi 28 janvier 2022, par un brouillard local sur les régions basses et proches des barrages, ainsi que sur les forets et près de cotes, ce qui réduira la visibilité.

Après la disparition du brouillard, le ciel sera dégagé et parfois nuageux sur l’ensemble de régions, notamment celles de l’extrême nord. Les températures seront en légère hausse, puisque les maximales varieront entre 13 et 18 degrés, et ne dépasseront pas les 10 degrés sur les hauteurs.

Le vent soufflera un peu fort près de cotes, à une vitesse de l’ordre de 50 km/h. La mer sera peu agitée à agitée.