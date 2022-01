Match Tunisie vs Burkina Faso: Cinq Chaînes TV diffusent le match de la CAN 2022 du 29 janvier

La Tunisie et le Burkina Faso s’opposent samedi 29 janvier 2022 pour le compte des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Le match Tunisie vs Burkina Faso de la CAN 2022 sera joué à partir de 20h sur la pelouse du stade Roumdé Adjia de la ville de Garoua.

Le match des aiges des Carthage sera précédé du match de l’équipe hôte de la compétition, le Cameroun qui affrontera la Gambie à 17H. Le match de Tunisie et la Burkina Faso sera dirigé par l’arbitre Joshua Bondo du Botswana.

Cinq chaines TV prévoient de diffuser en direct live le match Tunisie vs Burkina Faso, il s’agit du Beinsports Max 1 et 2, beinsports fr 1, Sportdigital Fussball et la TV algérienne réseau terrestre. Vous pouvez regarder le match Tunisie vs Burkina Faso du 29 janvier sur le site de beinconnect.

