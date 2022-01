Tunisie: La compagnie “EasyJet” programme 3 vols par semaine Genève Enfidha

La compagnie aérienne britannique ‘EasyJet’ reliera, du 29 mars au 29 octobre 2022, l’aéroport de Genève à celui d’Enfidha-Hammamet via 3 vols par semaine, lesquels sont programmés chaque mardi, jeudi et samedi, a annoncé vendredi soir, l’ambassade de Suisse en Tunisie.

EasyJet, a précisé, dans un communiqué publié sur le site officiel de “Genève Aéroport”, que ces nouveaux vols permettront aux voyageurs suisses de profiter de ” la ville balnéaire de Hammamet en Tunisie qui ravira familles et sportifs “.

La compagnie a salué, en outre, la décision des autorités suisses de supprimer l’obligation de test pour les personnes vaccinées ou guéries à l’entrée en Suisse à partir du 22 janvier 2022 et la suppression du second test entre le 4eme et le 7eme jour sur le territoire.

EasyJet est une compagnie aérienne britannique à bas prix ou low cost, fondée en 1995. En termes de taille, elle occupe le troisième rang mondial et le deuxième rang européen dans cette catégorie.

Tekiano avec communiqué