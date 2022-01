Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science célébrée le 5 février à la CST

La quatrième session de la Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science sera célébrée dans la matinée du samedi 5 février 2022 à l’auditorium Ibn KHALDOUN de la Cité des Sciences à Tunis.

Les femmes et les filles de la communauté scientifique et technologique tunisienne jouent un rôle essentiel non seulement dans le développement et l’innovation de divers domaines scientifiques, techniques, de l’entreprenariat, mais aussi, dans le renforcement de la cohésion sociale.

La présence de la femme dans l’Université tunisienne est presque égale ou supérieure à celle de l’homme, elle étudie, enseigne et exerce la recherche.

L’organisation de la Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science s’insère dans le cadre du renforcement de l’accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science et pour mettre en évidence les défis auxquels sont confrontés les femmes et les filles tunisiennes dans les domaines de la recherche scientifique, de l’entreprenariat, des technologiques et des sciences humaines, la Cité des Sciences à Tunis, valorise ces parcours professionnels.

Programme de la Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science à la CST :

En raison de la situation sanitaire actuelle, la CST s’engage dans l’application des protocoles sanitaires et du renforcement de la mise en œuvre de ces mesures préventives, à savoir le contrôle des permis de vaccination, le port du masque, la distanciation physique, la ventilation des espaces clos.

A cet effet, le taux de remplissage de l’auditorium Ibn KHALDOUN sera limité à 30 % de sa capacité. L’entrée est libre et gratuite.

