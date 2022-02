PSG vs Nice: Regardez le match des 1/8èmes de finale de la Coupe de France en direct (31 Janvier)

Le Paris Saint-Germain affronte Nice lundi 31 janvier 2022 dans le cadre des 1/8èmes de finale de la Coupe de France. Le match PSG vs Nice se déroule à partir de 21h15 au parc des Princes.

Ce match du PSG verra le retour de sa star argentine sur le terrain affichant un maillot avec le numéro 10. Par contre, le capitaine Sergio Ramos sera absent pour cause de blessure. L’équipe de la capitale française manquera aussi des joueurs PSG Keylor Navas, Achraf Hakimi, Marquinhos, Angel Di Maria, Abdou Diallo et Idrissa Gueye évoluant actuellement avec leurs sélections nationales respectives.

Le match PSG vs Nice sera diffusé en direct live sur Eurosport 2, détendeur de droits pour la compétition mais aussi sur les chaines France 3, DAZN 1 Allemagne et beinsports ar 2. Il sera possible de regarder en streaming le match PSG vs Nice sur site France.tv

Tekiano