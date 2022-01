Tunisie – Météo : Vent très fort près des côtes

Un vent très fort d’une vitesse atteignant 80 km/h en rafales souffle toujours, près des côtes en ce lundi 31 janvier 2022. La mer est forte à houleuse au nord et les bulletins d’alerte restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche.

Une hausse des températures est prévue et les maximales seront comprises entre 16 et 22°C et se situeront à 14°C sur les hauteurs.

Des perturbations sont attendues la nuit avec possibilité de pluies sur le nord et localement le centre-ouest de la Tunisie.