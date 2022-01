Tunisie: Un TGV reliant le nord au sud bientôt?

Des travaux d’étude concernant un projet de mise en place d’un TGV, Train à Grande Vitesse, reliant le nord au sud de la Tunisie sont lancés bientôt sur ordre du président la république tunisienne Kais Saied.

Le ministre du Transport, Rabii Mejidi a indiqué que suite à une réunion effectuée avec le président tunisien jeudi 27 janvier, le rôle du secteur des transports dans les domaines économique et social à été évoqué.

Il a indiqué qu’au cours de cette rencontre, on a discuté de la nécessité d’accélérer la réalisation des études préalables concernant le TGV Tunisie, pour transporter les personnes et les marchandises, en plus du développement des réseaux de transport sur l’ensemble de la Tunisie.

Le projet du lancement d’un train à grande vitesse (TGV) en Tunisie a été évoqué pour la première fois par le président de la République, Kaïs Saïed, avec son homologue français, Emmanuel Macron, lors de sa visite officielle effectuée en France les 22 et 23 juin 2020. Si le projet se concrétise, la Tunisie sera le 2ème pays d’Afrique après la Maroc à lancer un TGV.

