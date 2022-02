BD “Une révolte Tunisienne, la légende de Chbayah”, au cœur de l’émeute du pain et la guerre

L’artiste bdéiste Tunisien Seif Eddine Nechi revient avec nouvelle création graphique; la bande dessinée « Une révolte Tunisienne, la légende de Chbayah » développée en collaboration avec le scénariste Aymen Mbarek et éditée chez Alfibata Editions.

Dans cette nouvelle BD fiction basée sur des faits réels et destinée à un public averti, le lecteur plonge dans la Tunisie de 1984, une période marquée par un soulèvement populaire connu sous le nom de « l’émeutes du pain ». Ce soulèvement est causé par l’augmentation du prix des céréales et a déclenché des manifestations dans tout le pays.

Les Tunisiens découvrent une radio pirate animée par un mystérieux personnage dénommé « Chbayah » (ou fantôme) qui détourne les communications policières. L’objectif de Chbayah, un personnage qui a réellement existé durant cette période et dont l’identité demeure secrète ; semer la discorde dans les rangs de l’armée alors qu’ils réprimaient la révolte. Qui se cache derrière cette voix irrévérencieuse, bientôt devenue une véritable légende urbaine ?

À travers Salem et son grand-père, Aymen Mbarek et Seif Eddine Nechi imaginent un duo aussi attendrissant qu’héroïque. À l’aide d’un vieux talkie-walkie trafiqué, les deux complices se moquent et se jouent des forces de l’ordre avec une insolence et un humour libérateurs pour tout un peuple.

La BD “Une révolte Tunisienne, la légende de Chbayah” compte 224 pages. En voici quelques pages partagées par la maison d’édition française Alfibata Editions:

Entre documentaire et fiction et basculant entre les époques, le récit revisite de manière inédite un demi-siècle de l’histoire politique de la Tunisie contemporaine, la Seconde Guerre mondiale, la fin du règne autoritaire du président Habib Bourguiba, en passant par la violente répression de l’opposition de gauche dans les années 70.

La bd sort en ce moment en France dans la langue française en attendant d’éditer une version en langue arabe et probablement une version italienne avec une grande maison d’édition, nous informe Seif avec enthousiasme. Le travail sur la création « Une révolte Tunisienne, la légende de Chbayah » a pris plus d’un an de labeur juste pour la collecte des informations et la vérification des faits historiques.

Il a fallu concorder les faits transcris dans l’histoire avec les témoignages de personnes ayant véritablement assisté à l’émeute du pain pour présenter au public une information qui sera le plus proche possible de la vérité. Il fallait confondre plusieurs sources pour vérifier l’authenticité des faits reproduits, précise Seif Effine Nechi.

L’objectif des histoires contées par un grand père à son petit-fils vise également à approfondir les connaissances des lecteurs en matière de l’histoire post deuxième guerre-mondiale, ajoute-il.

A travers ce livre, le duo Nechi/Mbarek revient avec un nouveau roman graphique après توحش ‘Tawahoch’ éditée par la maison d’édition tunisienne Soubia, qui a remporté le prix du meilleur roman au Cairocomix en 2016.

Le bédéiste tunisien Seif Eddine Nechi se rendra en France pour présenter son nouvel ouvrage à l’institut du monde arabe puis il participera à un atelier autour de la traduction des BD, pour se rendre par la suite à Arles et Marseille dans le cadre de séances de signature programmées par l’éditeur.

“Une révolte tunisienne. La légende de Chbayah” (Editions ALIFBATA) est disponible pour la vente en ligne et dans les bonnes librairies de France. Elle est en vente en Tunisie via le site de la librairie El Kitab.

Sara Tanit

