Premier cycle de représentations de la pièce ‘LE JEU’ mise en scène de Ghazi Zaghbani

L’espace culturel privé L’Artisto présente le premier cycle de représentations de la pièce ‘LE JEU’ mise en scène pat Ghazi Zaghbani et interprété par les acteurs Oumayma Mawlawi, Farah Taarit et Sana Berriri.

La pièce de théâtre ‘Le jeu’ est la première production de l’atelier d’acteur de l’Artisto, un cycle de formation professionnelle qui a duré 400 heurs pendant 10 mois et a été dirigé par Ghazi Zaghbani, Ahmed Amine ben Saad et Imed Elmey.

L’atelier de l’acteur est une formation qui a pour but d’enseigner le métier d’acteur. Elle est en contact permanent avec la réalité des métiers et des tournages, de façon à réduire les difficultés inhérentes à l’insertion professionnelle. Les comédiens sont ainsi formés à la scène et au jeu caméra.

Synopsis de la pièce de théâtre LE JEU :

Dans un atelier de haute couture appartenant à une créatrice de mode aristocrate. Son mari est emprisonné suite à la machination de ses deux bonnes et couturières. Ces dernières passaient leur temps à imiter leur maîtresse, son arrogance et son attitude tyrannique provoquent chez les sœurs une haine immonde, allant jusqu’à planifier son meurtre…

La pièce ‘Le Jeu اللعبة’ de Ghazi Zaghbani sera présentée les jeudi 03, vendredi 04 et samedi 05 Février 2022 à 19:00 à l’espace L’ARTISTO à Tunis sis 03 rue Damas.

Tekiano