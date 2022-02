Programme des vacances à la cité des sciences de Tunis & soirée astronomique sur Sirius

A l’occasion des vacances scolaires qui se déroulent en ce moment en Tunisie durant la première semaine du mois de février 2022, la Cité des sciences à Tunisie a concocté une programmation spéciale dédiée aux écoliers et lycéens.

Des conférences et des ateliers scientifiques sont prévus à l’occasion, du 2 au 6 février 2022, dans les pavillons scientifiques et à la Médiathèque de la Cité des Sciences à Tunis dans plusieurs thèmes comme l’astronomie, les sciences de la vie et de la terre, les sciences physiques, l’anatomie, etc… Les conférences sont classées selon le public cible. Programme :

Par ailleurs, la cité des sciences organisera samedi 5 février, de 17H00 à 21H00, une soirée astronomique en collaboration avec la Société Astronomique de Tunisie, portant sur l’étoile “Sirius”, l’étoile la plus brillante du ciel.

L’étoile Sirius est très symbolique dans le ciel et a une place spéciale dans toutes les civilisations. C’est la première des 36 étoiles du calendrier égyptien Dans l’ancienne Egypte le début de la crue annuelle du Nil pouvait être lié au lever héliaque de Sirius.

C’était aussi une étoile qui aidait les Arabes à s’orienter pour connaître la direction du Yémen, et que les civilisations anciennes la considéraient comme une source d’inspiration religieuse, soulignant à cet égard que la connaissance humaine de cette étoile date de plus de 5 000 ans, mais son âge remonte à des milliards d’années.

Une conférence sur “Sirius ” sera organisée à l’occasion ainsi que plusieurs ateliers, notamment sur le matériel astronomique, les observations astronomiques de Jupiter, la lune, les pléiades, les constellations de l’hiver (chaque saison compte des constellations).

L’entrée est gratuite et la Cité des sciences de Tunis en respectant le protocole sanitaire.

