Tunisie – météo : Vent fort , l’INM conseille d’être vigilent

La journée du mercredi 2 février 2022, qui marque la fin d’Elyali Essoude (nuits noires), selon le calendrier agricole, est marquée par un vent fort nécessitant de la vigilance, conseille l’institut national de météorologie. Sa vitesse devrait varier entre 50 et 70 km/h sur le nord et le centre et dépasser 90 km/h sous forme de rafales sur les hauteurs ouest.

Les bulletins d’alerte météo restent de mise pour les activités de navigation et de pêche. La mer sera agitée dans le nord et très agitée dans les côtes est.

Le ciel sera progressivement dégagé, avec des nuages passagers sur la plupart des régions, devenant parfois denses sur le nord. Quelques pluies locales devront être enregistrées à Tabarka, Nefza et Sejnane.

Une légère hausse des températures est attendue, les maximales varieront entre 12 et 16 degrés dans le nord, atteindront 10 degrés dans les hauteurs et entre 17 et 22 degrés dans le reste des régions.