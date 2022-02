Festival des Premières Chorégraphiques: 2e édition du 9 au 12 février 2022 (Programme)

Le Festival des Premières Chorégraphiques revient pour une 2ème édition du 9 au 12 février 2022 à l’espace culturel privé El Teatro et la salle Le Rio de Tunis. De nouvelles créations chorégraphiques, tunisiennes et internationales ainsi que des ateliers, table-ronde, masterclass et webinaire seront proposés durant les 4 jours de ce festival de danse Tunisien.

Le Festival des Premières Chorégraphiques s’inscrit dans une volonté de soutenir et d’ouvrir la scène artistique en Tunisie et à l’international. L’association Al Badil-Alternative Culturelle ne cesse d’oeuvrer à la démocratisation de la culture pour en faire un facteur de développement économique et durable pour tous et partout. 7 spectacles alternant entre créations tunisiennes et créations internationales sont proposés dans le cadre du festival, programme du Festival des Premières Chorégraphiques 2022:

L’association Al Badil-Alternative, organisateur de l’événement en partenariat avec AFAC – The Arab Fund for Arts and Culture et Institut l’Institut français de Tunisie, informe que pour chaque édition, l’ensemble des fonds collectés sont destinés aux artistes et à leurs équipes pour poursuivre leurs recherches et les aider dans leur processus de création. À ce titre, une billetterie solidaire est mise en place pour soutenir et encourager la création.

Les billets du Festival des Premières Chorégraphiques 2022 sont disponibles à l’espace El Teatro.

