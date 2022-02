Lancement du Club Culture & Tech à la Cité de la Culture pour les jeunes de 6 à 19 ans

Le Club Culture & Tech sera prochainement lancé au TICDCE à la Cité de la Culture de Tunis pour les jeunes de 6 à 19 ans. Le Club Culture & Tech est un espace d’apprentissage et d’amusement Grâce aux nouvelles technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Les jeunes pourront découvrir l’histoire de la Tunisie tout en s’amusant, en développant leurs connaissances et se préparent pour le monde de demain.



Un programme hebdomadaire est proposé tous les samedi après-midi aux jeunes inscrits, et ce du 5 février au 28 mai 2022 au TICDCE sis la Cité de la Culture de Tunis.

Les Objectifs du Club Culture & Tech sont la sensibilisation des jeunes à la protection du patrimoine matériel et immatériel et au respect et à la tolérance envers les autres cultures en plus de faire connaitre les es différentes civilisations qu’a connu la Tunisie dans l’ordre chronologique, les personnages historiques et leurs principales réalisations ainsi que les principaux sites archéologiques en Tunisie.

Les Thématiques proposées dans le cadre du club sont:

-Carthage Punique et Carthage Romaine

-Les Personnages Historiques

-Les sites archéologiques classés et le Patrimoine Mondial

-La Civilisation Arabo-Musulmane

-Le Monothéisme et la tolérance

-La Musique et la Sculpture

-Les Jeux Traditionnels

-Les Musées et le Patrimoine Immatériel

Des clubs Culture & Tech ont déjà été lancés,en partenariat avec l’Institut Français et le CIFFIP, dans 11 écoles publiques et privées de Tunisie dans les 8 gouvernorats suivants : Beja, Kef, Kebili, Monastir, Nabeul, Sfax, Tunis et Zaghouan.

Pour en savoir plus et inscrire vos enfants (l’inscription est payante), consultez le site http://cultureandtechclub.com/ Le nombre de Places est limité.

Tekiano