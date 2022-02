Match Egypte vs Cameroun: Ou regarder la demi-finale choc de la CAN 2022 du 03 février

L’Egypte affronte le Cameroun jeudi 03 février 2022 dans le cadre des demi-finales de la CAN 2022. Le match Egypte vs Cameroun se déroule à partir de 20h00 au stade Olembé de Yaoundé.

Il s’agit là de la 11ème confrontation entre les deux équipes Egypte et Cameroun. Un clasio Africain qui a réuni les Lions Indomptables et les Pharaons 10 fois au cours desquelles l’Egypte a remporté 3 de ses 4 derniers matchs de Coupe d’Afrique des Nations contre le Cameroun. Qui rejoindra le Sénégal, qui s’est qualifiée à la finale de la CAN 2022 en battant le Burkina Faso par 3 buts à 1?

Le match de la demi-finale de la CAN 2022 Egypte vs Cameroun sera diffusé en direct live sur les chaines beinsports Max 1, beinsports Max 2, beinsports fr 1 et Sportdigital Fussball. Le streaming du match Egypte vs Cameroun est visible sur le site de beinconnect.

La finale de la coupe d’Afrique des nations 2022 est prévue pour dimanche 6 février.

Tekiano