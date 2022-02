L’intensité du vent connaîtra, jeudi, 3 février 2022, une baisse avec une vitesse de moins de 40 km/h et la mer sera très agitée à agitée, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Le temps sera ensoleillé et parfois nuageux et les nuages seront plus intenses dans le nord.

Les températures seront en légère baisse et les maximales seront comprises entre 16 et 22 degrés. D’après l’INM, le 3 février, marque le début Al Azara, selon le calendrier agricole(AJMI).