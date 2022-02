Le film Tunisien “Insurrection – عصيان” au cinéma en Tunisie dès le 09 février (B.A. & Synopsis)

Le nouveau film Tunisien “Insurrection” ( عصيان) de Jilani Saadi sera projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du mercredi 9 février 2022. Le film a remporté le Tanit de bronze au Carthage Film Festival 2021, JCC 2021.

Le nouveau film de Jilani Saadi sorti en 2021 et d’une durée de 105 minutes, rassemble les acteurs tunisiens Amina Bdiri, Mohamed Hassine Grayaâ, Ramzi Slim, Abdelaziz Bel Kaïd Hssin, Riadh Hamdi, Neji Kanawati…

Synopsis du film Insurrection : Une nuit d’insurrection à Tunisie. Plus rien ne fonctionne. Une folie s’est emparée de la capitale et de sa périphérie. Une espèce de volonté divine réunit Baya, Mosmar et Ouled Janet avec le vieux sur la route de Tunis. Marchant jusqu’au bout de la nuit, ils ont décidé d’en découdre avec l’injustice…

B.A. du film Insurrection de Jilani Saâdi :

“Insurrection” est le 5ème long-métrage de Jilani Saâdi après le film ‘Khorma’, film ‘La tendresse du Loup”, qui a remporté le prix du jury aux JCC 2012, et la Trilogie de ‘Bidoun’.

