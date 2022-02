Premier Sommet mondial des jeunes sur le tourisme, GYTS : Coup d’envoi à Madrid

Le coup d’envoi du premier Sommet mondial des jeunes sur le tourisme ou le Global Youth Tourism Summit (GYTS) a été donné officielle par le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, et le Ministre du tourisme de la République italienne, Massimo Garavaglia le 4 février 2022 à Madrid.

Dans le droit fil de l’engagement pris par l’OMT d’agir pour l’autonomisation des jeunes, cette initiative va aussi mettre en contact les participants avec des dirigeants du monde de la politique et des affaires, pour qu’ils aient leur mot à dire dans la prise de décision à mesure que s’exprime le potentiel du tourisme en tant que moteur du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a souhaité la bienvenue aux premiers participants, soulignant que « le tourisme a démontré être un secteur porteur d’opportunités pour les jeunes – des villes et des campagnes, de tous les niveaux d’éducation et de toutes les régions du monde ».

Le Ministre italien du tourisme, Massimo Garavaglia, a ajouté : « Les jeunes peuvent jouer un grand rôle pour surmonter la crise dans laquelle est plongé le secteur du tourisme. Ils peuvent aussi être d’importants acteurs du redressement et du changement et tenir un rôle de premier plan dans la transition vers un tourisme plus durable, condition essentielle pour assurer un développement durable. Nous attendons tous avec intérêt de vous recevoir dans la belle ville de Sorrente. »

La grande star du football et Ambassadeur de l’OMT pour le tourisme responsable, Didier Drogba, a lui aussi salué les jeunes participants, les encourageant à prendre en main l’avenir du tourisme et leur souhaitant beaucoup de succès dans leurs futures activités.

Spot promo du GYTS Global Youth Tourism Summit ou sommet mondial des jeunes sur le tourisme :

Apprentissage en ligne et contributions d’experts de tout le secteur

Le lancement du Sommet mondial des jeunes sur le tourisme coïncide avec l’Année européenne de la jeunesse. La série d’activités au programme du Sommet recouvre plusieurs webinaires sur les sujets du tourisme et de la durabilité, de la culture et de la gastronomie, de l’innovation et de l’action climatique, entre autres sujets d’actualité.

L’Agence nationale italienne du tourisme (ENIT) et la région de la Campanie coopèrent avec le Ministère en vue de la tenue de la première édition du Sommet mondial des jeunes sur le tourisme. Des acteurs privés ont aussi souligné l’importance de cette initiative, notamment Global Tourism Economy Research Centre et Bella Vista Institute of Higher Education.

Ce sommet devant se tenir à Sorrente (Italie) du 27 juin au 3 juillet rassemblera des enfants et des jeunes de toutes les régions du monde pour présenter leur vision de l’avenir du secteur et leurs espoirs.

Tekiano avec OMT