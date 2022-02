Application mobile ‘Djerba Kids Tour’ pour faire connaitre l’île de Djerba aux Enfants

L’association pour la Sauvegarde de l’Ile de Djerba ‘ASSIDJE’ annonce le lancement de L’application mobile Djerba Kids Tour, une application dédiée aux enfants qui propose un parcours spécial et magique de l’île de Djerba.

A travers cet appli, les petits visiteurs sont invités à la découverte de Djerba à travers ses Musées, monuments, villages, parcs, plage… l’application vise à mettre en valeur les richesses du patrimoine naturel, culturel et historique de l’île.

Guidé par les deux compagnons Djerbi et Djerbia, l’enfant a accès à un parcours qui met en avant les incontournable de l’île à travers des récits faciles et des illustrations ludiques. Les artistes illustrateurs ont privilégié un style colorés et féériques avec un soucis de détail et de présentation qui ne laissera pas le visiteur indifférent.

L’application est le fruit de collaboration de l’ASSIDJE avec Tunis International Center for Digital Cultural Economy TIC DCE et les artistes Ameni Torjmen ,Dorra Borgi, Mehdi Chargui, Moez Tabia…

Il possible de télécharger gratuitement la première application d’invitation à la découverte de Djerba ‘Djerba Kids Tour’ destinée aux enfants sur Google Play ici.