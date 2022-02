Le Sénégal Champion d’Afrique ! Vidéo Buzz des tirs au but de la finale de la CAN 2022

Le Sénégal a remporté la CAN pour la première fois de son histoire en écartant les pharaons de l’Egypte à la suite des tirs au but (0-0 a.p., 4 tab à 2). Les Lions remportent ainsi la 33ème coupe d’Afrique des Nations Can 2021 au Cameroun.

Les supporteurs de Dakar ont envahi en masse les rues pour célébrer et exprimer leur joie de ce sacre, le premier dans l’histoire de la participation des Lions de la Teranga en Coupe d’Afrique des Nations CAN.

Des milliers de supporters qui arboraient des T-shirts et drapelets aux couleurs, vert, jaune, rouge du Sénégal, et portaient les tenues de leurs joueurs préférés comme l’attaquant du Liverpool, Sadio Mané, et les joueurs Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Bouna Sarr, ismaila Sarr et autres, ont pris d’assaut les principales artères de la ville et convergé vers les places célèbres et très fréquentées de la capitale sénégalaise Dakar. Les mêmes scènes de liesse sont remarqués dans les autres villes du Sénégal comme Saint-Louis, Ziguinchor, Mbour, Saly Portudal, Thiès et autres.

Les “Lions” du Sénégal règnent enfin sur l’Afrique, ils ont remporté leur toute première CAN contre l’Egypte au bout d’une finale très serrée où Sadio Mané a transformé le tir au but décisif.

Retour en vidéo sur les tirs au but de la finale de la Can 2022 qui a opposé l’Egypte au Sénégal, une vidéo qui fait le buzz avec plus de 2,1 millions de vues en moins de 12h :

Les joueurs de la Teranga ont enfin gagné le premier titre continental, une victoire du Sénégal qui s’est concrétisée grâce notamment à ces aux deux joueurs phares Aliou Cissé et Sadio Mané. Le Sénégal a efin sa revanche, il avait atteint précédement la finale de la CAN à deux reprises en 2002 et 2019.

Tekiano