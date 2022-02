Ali Bellagha au Musée Safia Farhat à Radès : Exposition, projection et débat

La cinémathèque tunisienne et le musée Safia Farhat à Radès proposent un hommage à l’artiste tunisien feu Ali Bellagha, avec une exposition de ses meilleurs œuvres intitulée “Ali Bellagha au Musée” et une une projection/débat autour du film documentaire : “Ali Bellagha, l’artiste artisan”.

Ali Bellagha (1924 – 2006) dessinateur, peintre et graveur tunisien est membre du courant artistique de l’École de Tunis. Ali Bellagha étudie le dessin, la gravure et la céramique à l’École des Beaux-Arts de Paris. Etant issu d’une famille tunisoise où l’on est maître-artisan de père en fils, il était passionné par les objets anciens et l’univers de l’artisanat,

Son approche des métiers de l’art et du patrimoine arabo-musulman, avec notamment l’usage du bois qu’il travaille pour réaliser des compositions de natures mortes, est résolument moderniste.

L’exposition regroupe des œuvres originales de la collection familiale de l’artiste Ali Bellagha, qui s’attarde sur les différentes périodes mais aussi les nombreuses techniques utilisées. Le film documentaire ‘Ali Bellagha, l’artiste artisan’ d’une durée de 52 minutes est réalisé en 2004 par H’mida Ben Ammar.

Le vernissage de l’exposition “Ali Bellagha au Musée” et la projection-débat du film “Ali Bellagha, l’artiste artisan” sont prévus pour vendredi 11 février 2022 à partir de 18H30 au musée Safia Farhat, Centre des arts vivants de Radès. L’Exposition qui se poursuivra jusqu’au vendredi 25 février 2022.

Tekiano