Exposition ‘Notre patrimoine est un trésor inestimable’ du 11 février au 6 mars 2022

L’institut nationale du patrimoine informe qu’une exposition nationale des pièces saisies et reçues intitulée ‘Notre patrimoine est un trésor inestimable’ sera visible du 11 février au 6 mars 2022, à la Cité de la Culture de Tunis.

L’exposition est est composée d’objets faisant partie d’une large sélection de 40 mille trésors du patrimoine Tunisien qui ont été saisis et reçues par l’Etat tunisien entre 2012 et 2019. Le ministère des affaires culturelles informe que 374 pièces historiques et archéologiques datant de différentes époques seront exposés.

Les objets exposés sont classés selon 4 thématiques précise le ministère, à savoir la vie quotidienne, les œuvres d’art et les statues, l’architecture et la céramique et les croyances et les religions. Ils s’agit essentiellement de manuscrits hébreux, de statues en céramique en divers formats, des ustensiles de ménage comme de la poterie et la verrerie, de bijoux, des pièces de monnaie, de tableaux d’art…

L’exposition “Notre patrimoine est un trésor inestimable” est organisée à l’initiative du ministère des Affaires Culturelles tunisien, en partenariat avec l’Institut national du patrimoine (INP) et l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC).

