La série ‘Finding Ola’ avec Hend Sabry sur Netflix fait parler d’elle (Bande-annonce)

Une nouvelle série égyptienne intitulée ‘Finding Ola’ (Ola cherche sa voie) avec pour héroine l’actrice tunisienne Hend Sabry est diffusée actuellement sur la plateforme de streaming Netflix et fait beaucoup parler d’elle sur les réseaux sociaux.

Finding Ola est une comédie dramatique, série originale de Netflix, produite par la star tuniso-égyptienne Hend Sabry. Son personnage populaire Ola Abdel Sabour que les téléspectateurs ont connu dans une autre série ramadanesque à succès “Ayza Atgawez” (je veux me marier) revient, 10 plus tard, dans ‘Finding Ola’ dans un rôle de mère de famille qui part à la découverte d’elle-même, après son divorce…

Dans le casting de ‘Finding Ola’ on retrouve l’actrice Sawsan Badr (aussi mère de Ola dans “Ayza Atgawez”) Hani Adel, Nada Mousa… et plusieurs guest stars comme l’acteur populaire Khaled El Nabawy.

Bande-annonce de la série ‘Finding Ola’:

Les téléspectateurs tunisiens ont apprécié les clins d’œil faits par Hend Sabry à plusieurs artistes et artisans tunisiens. On la retrouve par exemple portant des accessoires made in Tunisia et le célèbre tube ‘ Ech Mazel’ du rappeur Jenjoon, au 55 millions de vues sur Youtube, accompagne une des scènes de la série.

Finding Ola, actuellement tendance sur Netflix, est disponible dans 190 pays. Elle est proposée en 4 langues et est sous-titrée en 32 langues.

S.B.