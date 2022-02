La série Redmi Note 11 bientôt disponible en Tunisie

La compagnie Xiaomi Corporation a annoncé que la très attendue série Redmi Note 11 sera lancée en Tunisie le 10 Février 2022. Étant une série de modèles extrêmement populaires avec plus de 240 millions d’unités vendues dans le monde, La série Redmi Note perpétue l’héritage de défier ce qui est possible.

Cette série d’appareils milieu de gamme est configurée pour offrir des spécifications supérieures dans la caméra, l’affichage, la batterie et dans l’efficacité de la recharge offrant des performances de haut niveau pour répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs à tous les niveaux.

La série Redmi Note 11 est la prochaine étape dans la mission mondiale de Xiaomi à rendre une technologie innovante à la fois accessible et abordable.

L’introduction de la série Redmi Note 11 n’est que le commencement de la réalisation de l’objectif de Xiaomi pour 2022 qui consiste à satisfaire l’appétit des fans de Xiaomi pour la technologie de pointe et élever encore plus l’expérience de ces utilisateurs.

L’esprit de la série Redmi Note 11 agit également comme un appel à l’action pour Xiaomi fans, les inspirant à relever leurs défis quotidiens et à créer une meilleure version d’eux-mêmes. Au fil de l’année, la société s’apprête à lancer des Smartphones et des technologies AIoT qui permettent aux Tunisiens de maximiser leur mode de vie et profiter au maximum de chaque instant.

La marque Xiaomi est présente sur le marché tunisien depuis 2018. Au-delà de leurs partenariats avec plus de 1000 clients entre détaillants et grossistes sur tout le territoire tunisien, Xiaomi étend activement ses réseaux via les opérateurs mobiles et les distributeurs en ligne pour augmenter la disponibilité de leurs produits dans le maximum de points de vente. Son but ultime est d’établir plusieurs magasins agrées Xiaomi stores à travers le pays.

Xiaomi s’est engagé à apporter la meilleure technologie intelligente en Tunisie, et est prêt pour élargir sa gamme de Smartphones et de technologies AIoT et 5G au cours des prochains mois.

L’objectif de Xiaomi est de fournir aux tunisiens des solutions intelligentes et innovantes dont ils ont besoin pour mener une vie meilleure.

Tekiano avec communiqué