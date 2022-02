Samsung dévoile ses derniers nés en 2022 les smartphones Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra

Lors de son événement #SamsungUnpacked organisé en ligne le 9 février 2022, Samsung a révélé aux internautes ses derniers nés, les smartphones super puissants Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Samsung a présenté les caractéristiques de ses nouveaux smartphones haut de gamme disponibles en précommande sur les marchés européens.

Le Samsung Galaxy S22 possède plusieurs caractéristiques en commun avec le Galaxy S21 sorti en 2021. Il intègre néanmoins un meilleur processeur qui est l’Exynos 2200. Un meilleur processeur est la garantie d’une expérience de jeu de qualité supérieure sans pour autant perdre beaucoup de la batterie. Le Galaxy S22 est muni de trois capteurs photo pour sa face arrière; un principal de 50 Mpx, un Ultra Grand Angle de 12 Mpx, et un téléobjectif de 10 Mpx.

Le Samsung Galaxy S22+ présente une batterie meilleure que le Samsung Galaxy S22 qui est de 4500 mAh contre 3700 pour le S22 classique ce qui rallonge son autonomie. Il dispose aussi dispose d’un écran plus grand; 6,6″ contre 6,1″ pour le S22.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est le smartphone le plus puissant jamais créé par Samsung. Il rassemble aux autres S22 mais se présente avec un écran incurvé et un étui dédié au rangement du stylo S-Pen. Il possède la meilleure batterie (5000 mAh), un affichage Quad HD+, et une grande taille de 6,8″. Il possède un capteur photo Téléobjectif supplémentaire capable de zoomer x10. Les capacités de stockage proposées pour la série la S22 vont de 128, 256 à 512 Go.

Durant la conférence Galaxy Unpacked, Samsung a aussi révélé les dernières innovations technologiques de l’entreprise et ses engagement pour un avenir écologique et durable en intégrant notamment des matériaux recyclés dans ses produits:

Les prix des smartphones de la série Galaxy S22 en Europe:

Le Samsung Galaxy S22 est disponible à partir de 859 euros

Samsung Galaxy S22+ est disponible à partir de 1059 euros

Samsung Galaxy S22 Ultra est disponible à partir de 1259 euros.

I.D.