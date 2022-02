Wedãa: Nouveau projet musical de Aida Niati, dirigé par le soliste Zied Zouari

« Wedãa » est un nouveau projet musical proposé par l’artiste Aida Niati et dirigé par le soliste Zied Zouari, réunissant les notes de diverses régions de la Tunisie mais aussi une invitation à un voyage artistique offrant aux mélomanes un tour musical de par le monde. Cette nouvelle création est un dialogue artistique mêlant le symphonique, le jazz, aux notes authentiques de nos régions tunisiennes. Un spectacle qui offre un voyage dans les abimes des émotions.

Par moins de 35 artistes entre orchestre symphonique et vocalistes, dont quatre invités de l’Orchestre philharmonique de Belgrade et l’artiste Batteur Karl Jannuska du Canada se réuniront sur scène autour de ce projet portant diverses inspirations.

Le projet musical «Wedãa » est le fruit d’un long processus de création et de réflexion qui rappelle celui de la confection d’un habit traditionnel en l’érigeant à une création grâce à la broderie « wadãa » qui inspire le nom de ce projet.

Un spectacle authentique et une nouvelle Création (Paroles, musique et arrangement), réunissant, le savoir-faire de musiciens hors pairs, la voix douce et puissante de Aida Niati et le violon fougueux du virtuose Zied Zouari.

La première présentation du spectacle «Wedãa » est prévue le jour de la fête des amoureux, lundi 14 février 2022 à 19h au Théâtre de l’Opéra de la cité de la culture de Tunis. Les billets du spectacle Wedaa sont déjà en vente en ligne sur le site eazytick.com.

