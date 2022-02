La compagnie Tunisair réceptionne un 2ème avion A320neo baptisé SBEITLA

La compagnie nationale Tunisair vient de réceptionner un nouvel avion qu’elle a surnommé “Sbeitla” de type A320neo pour renforcer sa flotte et développer davantage ses services. La compagnie a déjà reçu un premier appareil du même type en décembre 2021. Elle devrait en recevoir trois nouveaux avions entre 2022 et 2023.

Moyennant un coût de plus de 750 millions de dinars, l’Airbus 350neo Sbeitla permettra d’assurer des vols de plus longue distance que les avions de type A320 utilisés actuellement par la compagnie. Il offre un service Internet sans fil (W-FI) et un système de divertissement de pointe, explique la compagnie.

L’avion est doté d’une nouvelle cabine entièrement équipée considérée parmi les meilleures exploitées par les compagnies aériennes en Méditerranée. Elle peut accueillir 12 passagers en classe affaires et 138 passagers en classe économique.

Equipé de moteurs de nouvelle génération, cet A350neo permettra de réaliser une économie de carburant de 20 % et de réduire les émissions de CO2 par rapport à la génération précédente d’avions Airbus.

Le Président directeur général de Tunisair, Khaled Chelli a indiqué que la réception de cet appareil à l’heure où la compagnie a été confrontée à d’énormes difficultés, intervient comme un message de réconfort aux clients et dénote du rétablissement de la compagnie. Ce rétablissement a pu se faire grâce à un programme de sauvetage ambitieux encore en cours visant à renforcer la flotte de Tunisair et de développer de nouveaux services.

Tous les sièges des avions de Tunisair seront remplacés dans le cadre de ce plan, ajoutant que l’acquisition de nouveaux appareils permettront de pallier au problème récurrent de retard des vols dont souffre la compagnie depuis des années.

Tekiano avec TAP