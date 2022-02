Match ESS vs CR Bélouizdad : chaines qui diffusent le match du 11 février

L’Étoile Sportive du Sahel reçoit CR Bélouizdad vendredi 11 février 2022 en phase des poules de la Ligue des Champions africaine. Le match ESS vs CR Bélouizdad se joue à 17h00 au stade de Radès.

L’entraîneur français de l’Etoile sportive du Sahel, Roger Lemerre a assuré que la confrontation de ce vendredi, avec les algériens du CR Belouizdad sera difficile pour les deux formations.

Le match ESS vs CR Bélouizdad sera transmis en direct live sur la chains watania 1 réseau terrestre et sur beinsports ar 3. Le streaming du match ESS vs CR Bélouizdad est disponible sur beIN SPORTS CONNECT.

