Tunisie: levée du couvre-feu et allégement des conditions d’entrée au pays

La présidence du gouvernement tunisien a décidé l’annulation du couvre-feu sur tout le pays à partir du jeudi 10 février 2022, conformément aux recommandations du Comité scientifique de lutte contre le coronavirus.

Par contre, les rassemblements et l’organisation de manifestations restent interdits durant une semaine encore.

En outre, la présidence du gouvernement précise dans son communiqué que les mesures nécessaires de prévention contre la propagation du coronavirus, notamment le port du masque et la distanciation sociale sont toujours en vigueur en plus de l’aération des espaces fermés. Elle invite à intensifier les campagnes de vaccination et à veiller à la ferme application des protocoles sanitaires.

Nouvelles conditions d’entrée en Tunisie à partir du 15 février 2022

Concernant les voyageurs arrivant en Tunisie, la présidence du gouvernement a décidé l’annulation de la présentation d’un test négatif contre la Covid-19 pour les personnes âgées de plus de 18 ans en provenance de l’étranger, et ayant terminé le processus de vaccination.

Par contre, ces personnes là sont tenues de présenter un certificat prouvant l’achèvement du schéma vaccinal ou un passeport vaccinal et ce à partir du mardi 15 février 2022.

Un test PCR négatif est exigé pour les personnes en provenance de l’étranger et âgées de plus de 6 ans et qui n’ont pas terminé leur processus vaccinal.

Un test rapide sera toujours pratiqué de manière aléatoire sur les passagers arrivant à l’aéroport. Dans le cas d’un test positif, le voyageur sera placé à l’isolement pendant 5 jours.

Tekiano