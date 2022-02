Tunisie – météo : Temps partiellement nuageux, températures stables

Un temps froid caractérise le début de la journée. Des brumes locales et légères seront observées sur le nord, en plus de l’apparition du glacier. Le temps sera plus chaud progressivement, au cours des prochaines heures et partiellement nuageux sur la plupart des régions Tunisiennes, vendredi 11 février 2022.

Des vents faibles à modérés généralement. Les activités maritimes sont possibles. La mer sera calme à peu agitée.

Les températures seront stables et les maximales seront comprises entre 16 et 20 degrés et atteindront 13 degrés dans les hauteurs.