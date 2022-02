Tunisie – Météo : Baisse relative des températures sont attendus aujourd’hui 15 février 2022

Des changements météorologiques sont attendus, mardi. Le vent soufflera forts près des côtes et sur les hauteurs, où ils dépasseront temporairement 60 km/ h.

Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de la navigation et de la pêche, a indiqué l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des pluies éparses et orageuses sont attendus à Bizerte, Tabarka et Nafza, puis progressivement sur le reste du nord et localement, les régions du centre et du sud.

Une baisse relative des températures est attendue. Les maximales seront comprises entre 12 et 17 degrés dans le nord et les hauteurs et varieront entre 17 et 22 degrés dans le reste des régions.